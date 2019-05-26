رياضة | خاص.. محمود متولي يجري عملية جراحية بعد إصابته أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. محمود متولي يجري عملية جراحية بعد إصابته أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي للإصابة في مباراة الأهلي والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي 1-1 في الدوري.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود متولي سيخضع لعملية جراحية بعدما تعرض للإصابة بخلع جزئي في المفصل الخارجي لعضلة التركوة وذلك خلال مباراة الأهلي.

جاء ذلك بعد الفحص والعرض علي الدكتور أحمد عبدالعزيز، والذي أكد أن اللاعب سيحتاج إلى عملية جراحية.