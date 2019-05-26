رياضة | أول تعليق من رئيس برشلونة بعد خسارة كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس برشلونة بعد خسارة كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادس برشلونة عقب خسارة فريقه للقب كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مساء اليوم بهدف مقابل هدفين.

وقال بارتوميو عقب نهاية اللقاء :"قبل أي شيء علي أن أهنئ فالنسيا لقد استحقوا اللقب".

وأضاف: "فالنسيا فاز نعم، لكن لاعبينا استمروا بالمحاولة حتى النهاية لم يستسلموا هذا هو المهم".

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وتابع: "علينا ان نشكر مشجعي برشلونة هنا على رحلتهم إلى إشبيلية ودموعهم اليوم".

وأوضح: "لن نقول إنه موسما رائعا أو ممتازا، ولكن ليس فاشلا، لقد خسرنا مباراتين فقط".

وأشار :"فالفيردي ليس سبب الخسارة، أحيانا يكون لديك استحواذ وفرص كثيرة، ولكن لا تسجل الأهداف".