رياضة | هاشتاج "الزمالك خايف يلعب" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "الزمالك خايف يلعب" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد موقع التواصل الإجتماعي حالة من السخونة بعدما تصدر هاشتاج "الزمالك خايف يلعب" الموقع وهو الوسم الذي شهد مشاركة عشرات الآلاف من متابعي الكرة المصرية على تويتر.

يأتي ذلك بعد البيان الصادر عن النادي الأهلي والذي يطالب فيه بضرورة إنهاء مسابقة الدوري قبل إنطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في يونيو القادم وتمسك النادي الأهلي بضرورة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة لتفادي العديد من الأزمات مثل القيد الأفريقي وتلاحم المواسم بينما يتمسك الزمالك بعدم إنهاء الموسم إلا عقب بطولة كأس الأمم .

وتداول رواد الموقع فيديو شهير لرئيس الزمالك في وقت سابق يعلن خلاله رفض فريقه خوض أي من مبارياته قبل أن يلعب الأهلي مؤجلاته .

وقال المشاركون في الهاشتاج أن اتحاد الكرة يكيل بمكيالين بعدما دفع الأهلي لخوض مبارياته مضغوطة بأن خاض 4 مباريات في 10أيام بينما يفتح الباب أمام الزمالك ليلعب وقتما يشاء .