رياضة | عماد متعب يوجه رسالة إلي المستبعدين من قائمة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يوجه رسالة إلي المستبعدين من قائمة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة إلي اللاعبين المستبعدين من قائمة منتخب الفراعنة المختارة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر فضائية "تايم سبورت": "في 2006 حسني عبد ربه تعرض للإصابةقبل البطولة بأيام قليلة وتم إستبعاده، وفي 2008 كان النجم الأول لمصر في البطولة الإفريقية، ولذلك مش عايز أي حد تم إستبعاده من قائمة منتخب مصر يحزن وعليه أن ينظر للمستقبل".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين.