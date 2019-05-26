رياضة | عاجل.. فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عزم إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة تقديم استقالته من منصبه عقب الخسارة من فالنسيا بهدف مقابل هدفين وخسارته لكأس ملك إسبانيا.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فالفيردي سيرحل عن تدريب الفريق بعد ساعات قليلة ولن ينتظر إلى قرار الإدارة.

وكان فالفيردي قد تلقى هجوما عنيفا من جانب مشجعي الفريق الكتالوني بعد الخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة ووداعه لدوري أبطال أوروبا، حيث طالبت بإقالته من منصبه لكن الإدارة رفضت وفضلت استمراره حتى كأس الملك.