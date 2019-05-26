رياضة | 3 أرقام مثيرة من فوز فالنسيا على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أرقام مثيرة من فوز فالنسيا على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي برشلونة من فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في نهائي كأس الملك حيثُ استقبل البارسا هدفين في أول 33 دقيقة.

وجاءت ثنائية فالنسيا عن طريق كلاً من؛ كيفين جاميرو ورودريجو بينما سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد.

وفيما يلي نرصد لكم أرقام من مباراة نهائي كأس الملك:

Advertisements

1- فالنسيا هو أول فريق يتقدم بفارق هدفين على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا منذ ريال مدريد في 1974 (4-0).

2- فاز مدرب فالنسيا مارسيلينو بأول مباراة له ضد برشلونة في جميع المسابقات بعد 21 مباراة ضدهم كمدرب.

3- كيفين جاميرو هو ثالث لاعب فرنسي يسجل في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد رينيه بوتي (مع ريال مدريد في 1917) وتيو إيرنانديز (مع آلافيس في 2017).