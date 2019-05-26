رياضة | مدرب بركان: لم نحسم اللقب ومتفائل بالحصول على الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بركان: لم نحسم اللقب ومتفائل بالحصول على الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي على صعوبة مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ووجه المدير الفني الشكر لنادي الزمالك على حفاوة الاستقبال موضحا أن الفريقين وصلا للنهائي ليس عن طريق الصدفة وإنما بالجد والاجتهاد في البطولة.

وأوضح الجعواني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الفوز بهدف ذهابا لم يحسم اللقب وشدد على أنه يسعى لتأكيد التفوق في العودة، ومتفائل بمباراة الغد والحصول على لقب الكونفدرالية

وأعرب عن أمنيته في أن تسود المباراة الروح الرياضية وأن تكون ممتعة للجماهير الكثيرة المتوقع حضورها ، مضيفا أن حضور جماهير الزمالك بكثافة امر جيد بالنسبة لفريقه لان نهضة بركان أول مرة يصل نهائي عكس الزمالك صاحب التاريخ الكبير افريقيا وبالتالي فالضغوط عليه اكثر من فريقه، وأكد أن جمهور الزمالك لن ينزل أرضية الملعب مع لاعبي فريقه، وسيكون الضغط أكبر على الزمالك .

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وأشاد المدير الفني بالتوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق موضحا أنه محترف بمعنى الكلمة وشرف له تمثيل نهضة بركان ولم بتحدث معه نهائياً عن مفاوضات الزمالك وأضاف أن لابا سيكون متواجد مع الفريق لمدة اخرى وهو يؤدي بشرف لان نهضة بركان هو من صنع اسمه

وقال المدرب :"الزمالك معروف بجمهوره الكبير وحضاري، و أتمنى في المستقبل ان يكون النهائي مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا، والشعب المغربي كله مع بركان وأعلم ان الأهلاوية أيضا معنا واقل ما أقدمه لشعب المغرب هو تحقيق اللقب وإذا فاز الزمالك فهو يستحقها

ومن جانبه أكد محمد عبد الله لاعب نهضة بركان أن فريقه يسعى لتكرار الفوز غدا على الزمالك في النهائي وأوضح أن الفريق سيدخل المباراة غير معتمد على نتيجة الذهاب ويلعب النهائي وكأنه مباراة واحدة نسعى للفوز بها

وأضاف أن الضغط سيكون أكبر على الزمالك أمام جماهيره وفرصة لفريقه لتحقيق اللقب.