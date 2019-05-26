رياضة | عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد خسارة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد خسارة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقترب إدارة نادي برشلونة الإسباني، من إعلان إقالة المدرب إرنستو فالفيردي على خلفية تراجع نتائج البارسا معه خلال الفترة الحالية.

وقال برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، إن إدارة برشلونة تُجهز لإقالة إرنستو فالفيردي بعد خسارة كأس الملك، وأنه من الصعب الإبقاء عليه في ظل عدم رضا جماهير البارسا.

وسقط نادي برشلونة أمام فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في نهائي كأس الملك حيثُ استقبل البارسا هدفين في أول 33 دقيقة.

وكان نادي برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي حيثُ فاز في الذهاب على ليفربول بثلاثية نظيفة ولكن خسر من الريدز على الأنفيلد برباعية نظيفة.