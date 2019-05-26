تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ريال مدريد

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تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

راموس

أكدت العديد من التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية أن هناك رغبة من الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، خاصة بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، بعد فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري والخروج المهين من مسابقة الكأس ودوري أبطال أوروبا، وحاولت صحيفة "آس" الإسبانية استغلال هذه التقارير من أجل معرفة آراء جمهور الملكي في شوارع العاصمة مدريد ومن يرونه الأفضل لقيادة دفاعات النادي في حالة التأكد من رحيله.

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واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما الهولنديان فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي. وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، وبلغ ليفربول المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد انتصار تاريخي