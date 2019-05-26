انت الان تتابع تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
راموس
أكدت العديد من التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية أن هناك رغبة من الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، خاصة بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، بعد فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري والخروج المهين من مسابقة الكأس ودوري أبطال أوروبا، وحاولت صحيفة "آس" الإسبانية استغلال هذه التقارير من أجل معرفة آراء جمهور الملكي في شوارع العاصمة مدريد ومن يرونه الأفضل لقيادة دفاعات النادي في حالة التأكد من رحيله.
واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما الهولنديان فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي. وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، وبلغ ليفربول المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد انتصار تاريخي
وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، وبلغ ليفربول المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد انتصار تاريخي على برشلونة بنتيجة 4- صفر عوض به خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 3- صفر.
بينما نجح دي ليخت في الوصول مع فريقه إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري والكأس في هولندا هذا الموسم.
وقدم الثنائي أداءٍ رائعًا خلال الموسم الحالي، وأصبح دي ليخت هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وأهمهم برشلونة، يوفنتوس ومانشستر يونايتد.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.