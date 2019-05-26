اخبار الرياضه

تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

راموس

راموس

أكدت العديد من التقارير الإسبانية خلال الساعات الماضية أن هناك رغبة من الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، خاصة بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، بعد فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري والخروج المهين من مسابقة الكأس ودوري أبطال أوروبا، وحاولت صحيفة "آس" الإسبانية استغلال هذه التقارير من أجل معرفة آراء جمهور الملكي في شوارع العاصمة مدريد ومن يرونه الأفضل لقيادة دفاعات النادي في حالة التأكد من رحيله.

Advertisements

واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما الهولنديان فيرجيل فان ديك مدافع فريق الإنجليزي وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي. وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة موسم 2018/2019، وبلغ ليفربول المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد انتصار تاريخي

واستقرت الجماهير على بديلين من خلال حواراتهم مع الصحيفة، وهما الهولنديان فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي وماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي.

وحصل فان ديك على جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، وبلغ ليفربول المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد انتصار تاريخي على بنتيجة 4- صفر عوض به خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 3- صفر.

بينما نجح دي ليخت في الوصول مع فريقه إلى نصف نهائي بطولة والفوز بالدوري والكأس في هولندا هذا الموسم.

وقدم الثنائي أداءٍ رائعًا خلال الموسم الحالي، وأصبح دي ليخت هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وأهمهم برشلونة، يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير إسبانية تحدد خليفة راموس في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا