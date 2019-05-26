الامارات | منصور بن محمد يتوّج «المدرسة السعودية» بلقب كرة الصالات في «ند الشبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوّج «المدرسة السعودية» بلقب كرة الصالات في «ند الشبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فريق المدرسة السعودية بلقب بطولة كرة قدم الصالات، وذلك في ختام فعاليات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية أول من أمس، والتي كانت انطلقت في الثاني من شهر رمضان الجاري، وشهدت مشاركة نحو 7000 رياضي تنافسوا في 13 لعبة، للفوز بجوائز بلغت 6.5 ملايين درهم.

وقلّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومدير الدورة حسن المزروعي، فريق فهود زعبيل الحاصل على المركز الثاني، بالميداليات الفضية، ونال فريق شرطة دبي، الميداليات البرونزية بعد أن أحرز المركز الثالث، إثر فوزه الخميس على فريق الطاهر بنتيجة 6-2.

وكرّم سموه الحكام وأفضل اللاعبين في بطولة كرة قدم الصالات، إذ نال لاعب فهود زعبيل، البرازيلي ويليام أوليفيرا، جائزة أفضل لاعب أجنبي في البطولة، ولاعب فهود زعبيل صبري جميل، جائزة أفضل لاعب مواطن، كما نال لاعب الطاهر تياغو مارتينيز، جائزة هداف البطولة، وحارس فهود زعبيل حسن علي جائزة أفضل حارس.

وكرّم سموه المؤسسات والشركات الوطنية الراعية للحدث، حيث شمل ذلك 12 من الرعاة؛ السوق الحرة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وكذلك تم تكريم موانئ دبي العالمية، ومجموعة الطاير، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ومجموعة ميدان، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة في دبي، وقناة دبي الرياضية، وشبكة الإذاعة العربية.

وعاشت الجماهير أمسية رائعت ارتدت خلالها «ند الشبا» أبهى حلة وتلألأت بالنجوم المشاركين والمنافسات القوية، إلى جانب العروض الترفيهية والاحتفالات الضخمة التي أقيمت عقب تتويج الأبطال، فيما تم توزيع الجائزة الكبرى، وهي سيارة رينج، تم السحب عليها من خلال أرقام موزعة على الجماهير.

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وكانت الليلة حافلة لفريق المدرسة السعودية الذي تمكن من حصد اللقب الأول له على حساب فهود زعبيل، بعد أن تغلب عليه 2/‏‏1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة مجمع ند الشبا. وهذا هو الفوز الثاني للمدرسة السعودية على فهود زعبيل في هذه النسخة، بعد أن انتصر عليه في دور المجموعات 3-2.

وجاءت المواجهة مثيرة وقوية ولم تنتظر فترات جس النبض المعتادة، إذ دخل فريق المدرسة السعودية بحماس كبير، وهدد مرمى فهود زعبيل بالعديد من الكرات الخطرة التي نجح الحارس حسن علي، في التعامل معها بشكل رائع.

وحاول فريق الفهود، إثبات حضوره في المباراة بتسديدة لعبها ويليام وليفيرا، استقرت بين أحضان الحارس محمد الجسمي (6). وعلى عكس مجريات اللعب، نجح صبري جميل بخبرته في أن يضع فهود زعبيل في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول من تمريرة طولية خلف دفاع المدرسة السعودية، وأودعها في المرمى لحظة خروج الحارس لملاقاته (10).

وبعد الهدف نجح «الفهود» في أن يسيروا المباراة وفق مصلحتهم وسط تراجع من لاعبي المدرسة السعودية للسياقة، الذين استفاقوا قبل دقيقتين من نهاية الفترة الأولى وتمكنوا من تسجيل التعادل، عن طريق جلال الصيادي، ثم أضافوا الهدف الثاني من هفوة دفاعية استغلها ايديسون جوميز، الذي وضع الكرة من فوق الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدرسة السعودية 2/‏‏1.

وضغط فهود زعبيل في الشوط الثاني على مرمى المدرسة السعودية لإدراك التعادل، لكنه وجد صعوبة كبيرة في تحقيق مبتغاه حتى منتصف هذا الشوط بسبب الدفاع القوي والمنظم للاعبي المدرسة السعودية، الذين حصنوا مرماهم من أي خطورة حقيقية.

وكاد فريق المدرسة السعودية أن يُعاقب الفهود بإضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة، أنهاها ينان داسيلفا بتسديدة لمست القائم واستقرت خارج الملعب.

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