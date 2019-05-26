الامارات | استدعاء 20 لاعباً لمعسكر الأولمبي في النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 20 لاعباً لمعسكر الأولمبي في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى مدرب المنتخب الأولمبي ماسيج سكورزا، 20 لاعباً للمعسكر الخارجي الذي سيقام في سالزبورغ النمساوية من 13 إلى 22 يوليو المقبل، ضمن تحضيرات المشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاث الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل.

وضمت القائمة: خالد البلوشي، سعيد السعدي وفلاح الجنيبي (العين)، عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، جاسم البلوشي وسعيد سويدان (النصر)، عبدالله جاسم، فارس المرزوقي (الوصل)، خالد البلوشي (بني ياس)، يعقوب آل علي (الإمارات)، ماجد المحرزي، أحمد النقبي (كلباء)، خلفان النوبي، عبدالعزيز الكعبي، أحمد جميل، حارب سهيل (شباب الأهلي)، حمود إبراهيم، عبدالله المازمي، أحمد سرور (الشارقة)، علي غميل (دينامو زغرب الكرواتي). وخلت القائمة من لاعبي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ16 في أبطال آسيا 2019 يوم 5 و12 أغسطس المقبل.