الامارات | أحمد مبارك: الشارقة لن يفرط في إيغور مهما كانت الإغراءات

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مبارك: الشارقة لن يفرط في إيغور مهما كانت الإغراءات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير شؤون الاحتراف المتحدث الرسمي، أحمد مبارك الجنيبي، أن نادي الشارقة لا يوجد لديه أي لاعب مواطن تتم مفاوضته لتجديد عقده لأن عقود جميع لاعبيه المواطنين تم تجديدها منذ فترة بنسبة 100%، لافتاً الى أن الشارقة وضع خطة متكاملة للمحافظة على الإنجاز التاريخي الذي حققه بالفوز بلقب الدوري بعد انتظار دام نحو 23 عاماً، من ذلك التمسك بأحد أبرز لاعبيه الأجانب، البرازيلي إيغور كورنادو، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النادي لن يفرط ولو بنسبة 1% في لاعب قائد ومحفز في الملعب بقامة إيغور مهما كانت الإغراءات»، مضيفاً أن «الشارقة سيسعى لتدعيم صفوفه بثلاثة أو أربعة لاعبين محليين».

وتحدث أيضاً عن التزام النادي بتطبيق سقف الرواتب بنسبة 100%، وقال إنه كان يتمنى أن يتواجد في الشارقة لاعبون على غرار أحمد خليل وماجد حسن، وتحدث عن نقاط كثيرة في الحوار التالي:

• ما خطة النادي للمحافظة على الإنجاز التاريخي الذي حققه؟

-- النادي وضع خطة متكاملة للمستقبل لإعداد الفريق للموسم الجديد، وكذلك إعداد فرق المراحل السنية بالنادي، وذلك قبل نحو أكثر من شهر ونصف الشهر من خلال جلسات عدة عقدتها الإدارة مع الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، لمعرفة احتياجات الفريق وتوفيرها من ملابس ومعسكرات إعداد خارجي في أوروبا، والتعاقد مع لاعبين جدد حسب المراكز التي يحتاجها الفريق.

وهذا حتى يواصل مشوار النجاحات الكبيرة التي حققها في الموسم الحالي بالفوز بلقب الدوري. ورغم الضغوط التي كانت تقع على عاتق العنبري خلال المباريات فإنه كان يحضر الاجتماعات الخاصة بمستقبل الفريق وتحضيره.

• متى شعرتم بأن الفريق على أعتاب الفوز باللقب؟

-- بعد الفوز على الظفرة والنصر وشباب الأهلي، شعرنا في هذه اللحظة بنسبة 95% بأنه بإمكاننا المحافظة على الصدارة رغم التقدم الكبير لشباب الأهلي والوحدة، لكن رغم التعادلات فإننا كنا على ثقة بلاعبينا وبالمدرب العنبري، وفي طريقة تعامله مع اللاعبين بعد كل مباراة، وكل من يعرف كرة القدم يدرك أن الشارقة كان على موعد مع التاريخ، لذلك كنا نتعامل بأعصاب هادئة رغم أن كرة القدم مستديرة وخداعة.

• هل من الممكن أن يفكر النادي في بيع إيغور مع الإغراءات الموجودة؟

-- حسب اعتقادي، الشارقة لن يفكر ولو بنسبة 1% في التفريط في لاعب بقامة إيغور مهما كانت الإغراءات المادية، فهو لاعب حيوي وقائد ومحفز للاعبين في الملعب.

لكن في النهاية مثل هذه القرارات ترجع إلى مجلس الإدارة والمدير الفني بالنادي.

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• هل صحيح أن رواتب أجانب الشارقة الأعلى مقارنة بأندية منافسة؟

-- بلغة الأرقام أؤكد ان اللاعبين الأجانب في الشارقة يعتبرون الأقل رواتب مقارنة بالأندية المنافسة، وهي العين والجزيرة وشباب الأهلي والوحدة، إذ إن رواتب لاعبينا تعد معقولة ولا تصل الى الأرقام التي يتقاضاها لاعبو هذه الأندية.

• هل يلتزم الشارقة بسقف رواتب اللاعبين؟

-- نعم نطبق سقف رواتب اللاعبين المحدد من قبل اتحاد الكرة بنسبة 100%، ولا يوجد لدينا لاعب مواطن يتجاوز السقف، وأنا مسؤول عن حديثي لأني مدير شؤون الاحتراف.

• كم عدد اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق لدعم صفوفه الموسم المقبل؟

-- نقوم حالياً بمفاوضات مع عدد من اللاعبين المتاحين في السوق، ونحتاج بين ثلاثة وأربعة لاعبين مواطنين حسب المراكز التي حددها الجهاز الفني.

• هل أنت متفائل بإمكانية أن يحافظ الشارقة على تميزه؟

-- أتمنى ذلك، خصوصاً بعدما عمت الفرحة والسعادة كل أرجاء مدينة الشارقة من الكبار والشيوخ والصغار، وسنعمل بكل همة لمواصلة مسيرة النجاحات، لاسيما أن كل فرد بنادي الشارقة يؤدي دوره حسب موقعه من لاعبين وجهاز فني وإداري وموظفين وعمال وجمهور. وأتمنى استمرار هذا الالتفاف الكبير حول هذا الكيان، لأن سر النجاح هو الوحدة والتكاتف.

• يلقبونك بـ«مهندس صفقات الملك».. كيف كنت تقوم بهذه المهمة؟

-- هناك أشخاص كثر في النادي يساعدونني في هذه المهمة الكبيرة، وبهذه المناسبة فإنني أتقدم بالشكر الجزيل الى صديقي ورفيق دربي، مساعد مدير شؤون الاحتراف في النادي عبدالله محمد الحمادي، الذي يملك طاقة كبيرة في العمل، وأتمنى استمراره في خدمة هذا الكيان، لا سيما أنه كانت له صولات وجولات كثيرة في عملية التفاوض مع اللاعبين، خصوصاً أنها عملية صعبة وشاقة تتطلب ساعات طويلة وتحتاج الى صبر وقوة تحمل.