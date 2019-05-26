الامارات | 31 هدفاً في ختام دور المجموعات ببطولة زايد الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 هدفاً في ختام دور المجموعات ببطولة زايد الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، مساء أول من أمس، مباريات مرحلة المجموعات من منافسات كرة القدم في بطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي تقام في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية، في أكثر من 16 لعبة رياضية مختلفة.

ويلتقي، اليوم، في الدور ربع النهائي من خماسيات كرة القدم للرجال فريق الأمن الهندسية مع فريق شرطة دبي، بينما تجمع المواجهة الثانية فريق أكاديمية دراجون مع فريق مركز دكتور فراس للأسنان، فيما يواجه فريق بن حمودة للسيارات نظيره فريق مجلس أبوظبي الرياضي، أما المواجهة الرابعة فتجمع حامل اللقب «أدنوك» و«الاعتماد القابضة».

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وكانت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، قد شهدت تسجيل 31 هدفاً في ست مباريات بمعدل أكثر من خمسة أهداف في المباراة الواحدة.

وتقام، غداً، مباريات الدور نصف النهائي من خماسيات كرة القدم للرجال، على أن يسدل الستار على المنافسات، بعد غد، بالمباراة النهائية التي تقام، الساعة 11 مساء، بالخيمة الرمضانية في مقر نادي ضباط القوات المسلحة، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من جهة ثانية، انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات بطولة المواي تاي بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة.