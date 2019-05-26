الامارات | 7 أندية خالفت التوقعات فـــــي دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية خالفت التوقعات فـــــي دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم، اليوم، موسم 2018-2019، بإقامة آخر ثلاث مباريات في الجولة الـ26 من دوري الخليج العربي، بعدما توزعت البطولات الأربع، بفوز الوحدة بكأس سوبر الخليج العربي، والشارقة بلقب دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي ببطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وشهد الموسم الحالي العديد من المفاجآت، بعدما برزت سبعة أندية خالفت التوقعات في النتائج التي حققتها في دوري الخليج العربي، «الإمارات اليوم» تستعرضها على النحو التالي.

للإطلاع على الـ7 أندية، يرجى الضغط على هذا الرابط.