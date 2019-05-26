شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يشيد بموقف مسؤولى حرس الحدود قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى بموقف مسؤولي حرس الحدود، بعد السماح للاتحاد بخوض تدريبه على استاد المكس، استعدادًا لمواجهة سموحة المصيرية، المحدد لها مساء الإثنين 3 يونيو المقبل في الأسبوع الأخير للدوري، وذلك نظرًا لانشغال ملاعب فندق راديسون، الذي يؤدي عليه الاتحاد السكندرى تدريباته، باستقبال مران فريق نهضة بركان المغربى، الذي يواجه الزمالك، مساء الليلة، في إياب الدور النهائى للكونفيدرالية الإفريقية، وذلك في ظل الإصلاحات الجارية حاليًا بملعب الاتحاد بسموحة، الذي يستعد لاستضافة فريق منتخب بوروندى، المشارك في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

وأكد هشام حسن، نائب رئيس نادى الاتحاد، أن مجلس إدارة نادى الاتحاد الحالى يُعد واحدًا من أفضل المجالس التي تعامل معها، مشيرًا إلى أن رحيل المهندس محمد مصيلحى عن النادى ليس في صالح الاتحاد السكندرى، ولن يأتى بالخير للنادى على الإطلاق. على الصعيد الفنى، حرص طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، في المران الأول له مع الفريق، على تصحيح كل الأخطاء الدفاعية، التي تسببت في خسارة الفريق الأخيرة والثقيلة أمام طلائع الجيش، ولاسيما في التمركز الدفاعي، على الرغم من عدم وجود أي حلول لديه بخلاف المجموعة المتواجدة من اللاعبين

وأشار «يوسف» إلى أن المهمة أمام سموحة ليست سهلة على الإطلاق، ولاسيما أن الفريق يحتاج الفوز وليس التعادل، في مواجهة فريق منظم، ارتفعت معنوياته مؤخرًا إلى عنان السماء، بعد التأكد من البقاء في الدورى، ويقودهم جهاز فنى على أعلى مستوى، بقيادة حسام حسن. من ناحية أخرى، فجّر اللاعب الغينى تونى سيلفا غضب الجميع، بعدما غادر نادى الاتحاد بصورة مفاجئة، دون إخطار أي فرد أو مسؤول في النادى، في ظل تجميده من المشاركة مع الفريق، بقرار من الجهاز الفنى السابق.