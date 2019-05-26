شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يحشد أسلحته لدك حصون نهضة بركان.. و«ساسى» يدعم من المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه أنظار الجماهير العربية عامة والقلعة البيضاء خاصة صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية، في العاشرة مساء لمتابعة مباراة من العيار الثقيل بين فريقى الزمالك ونهضة بركان المغربى ضمن منافسات إياب نهائى كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

كان الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب وتحديدا على الملعب البلدي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، حيث يحتاج الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب البطولة الكونفيدرالية.

ويدخل المارد الأبيض موقعة اليوم أمام نهضة بركان، متسلحا بدعوات الملايين من عشاق الملكى وبدعم ومؤازرة 60 ألف مشجع في مدرجات برج العرب، وتعهد لاعبو الزمالك بالتعامل مع مباراة اليوم باعتبارها حياة أو موت لا غنى عن الفوز بها واقتناص كأس الكونفيدرالية وضمها لدولاب بطولات القلعة البيضاء لأول مرة في تاريخ النادى بالمسمى الجديد، فيما أعلن فرجانى ساسى أنه سيحضر المباراة لدعم ومؤازرة زملائه من المدرجات.

واجه الفارس الأبيض الأندية المغربية ١٦ مرة في إفريقيا، نجح في الفوز بـ9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في ٣ وتمكن الأبيض من تسجيل 25 هدفا في شباك الأندية المغربية وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

حقق الزمالك الفوز على الأندية المغربية بعقر دارها مرتين، الأولى كانت على حساب المغرب الفاسى بهدفين نظيفين عام 2012، كما تمكن من التغلب على الفتح الرباطى بنتيجة 3-2 في الكونفيدرالية عام 2015.

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يعد الفوز الأكبر للزمالك على الأندية المغربية على حساب الوداد برباعية نظيفة في الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا 2016، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 2-5 في مواجهة الإياب.

يدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة، وهم في حالة معنوية كبيرة، خاصة بعد مؤازرة الجماهير لهم في اليومين الماضيين بقوة وتحفيزهم من أجل اقتناص اللقب القارى كما يريد لاعبو الأبيض استغلال عنصر الجماهير والضغط على المنافس في الدقائق الأولى من أجل تسجيل هدف مبكر لإرباك حساباته.

يدخل الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من الحارس الأساسى وأمامه حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، طارق حامد، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالمنعم «كهربا»، يوسف إبراهيم «أوباما»، إبراهيم حسن، وحميد أحداد.

على الجانب الآخر يدخل فريق نهضة بركان المغربى اللقاء بمعنويات مرتفعة، لاسيما بعد الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، حيث يسعى لاستغلال الضغط الجماهيرى على لاعبى الزمالك، والاستحواذ على الكرة.

واعتمد المدير الفنى للفريق المغربى في التدريبات الأخيرة على الهجمات المرتدة واستغلال الارتداد الهجومى للقلعة البيضاء خاصة في ظل البحث عن هدف مبكر. وذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن فريق نهضة بركان سيستعيد خدمات الثلاثى العربى الناجى وعبدالصمد المباركى والبوركينى ألان تراورى بعد تعافيهم من الإصابة.

ويدخل الفريق المغربى اللقاء بتشكيل يتكون من عبدالعالى المحمدى في حراسة المرمى وأمامه عمر النمساوى- إسماعيل المقدم- يوسوفا دايو- سهيل يشو- بكر الهيلالى- سمير عويدار- أمين الكأس- محمد فرحان- حمدى العشير- لابا كودجو.