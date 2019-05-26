شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا بطلاً لكأس إسبانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (اشبيلية) فاز نادي فالنسيا على فاز نادي فالنسيا على برشلونة 2-1 ليحرز لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم (السبت). وسجل كيفن جاميرو، ورودريجو مورينو في الشوط الأول ليمنحا فالنسيا بقيادة مدربه مارسيلينو السيطرة على المباراة التي أقيمت استاد بنيتو فرمارين في مدينة أشبيلية في ظل أجواء شديدة الحرارة. فيما سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد في المباراة.



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