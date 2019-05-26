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الأخضر يخسر من فرنسا في كأس العالم للشباب

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جدة - خالد شويل - خسر المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل اليوم على ملعب غدينيا في بولندا ضمن المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

وسيلتقي الأخضر في ثاني مبارياته بالمونديال يوم الثلاثاء المقبل المنتخب المالي ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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