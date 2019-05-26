شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يخسر من فرنسا في كأس العالم للشباب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خسر المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل اليوم على ملعب غدينيا في بولندا ضمن المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.
وسيلتقي الأخضر في ثاني مبارياته بالمونديال يوم الثلاثاء المقبل المنتخب المالي ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة.
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