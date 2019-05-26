شكرا لقرائتكم رسالة حسن شحاتة عبر "تايم سبورت" إلى لاعبى الفراعنة قبل انطلاق أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى رسالة إلى لاعبى الفراعنة قبل انظلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
قال شحاتة خلال إستضافته على قناة تايم سبورت: "التركيز وعدم التهاون أهم شئ ومجموعة المنتخب سهلة ولكن لا بد من عدم الاتكال على ذلك".
أكد المعلم أن تغيير توقيت انطلاق بطولة أمم أفريقيا عما كانت عليه فى السابق صعب المهمة على منتخب مصر خاصة أن معظم اللاعبين انتهت من خوض دورياتها وأمامها وقت كافى للإستعداد للبطولة.
تابع شحاتة :" عندما كانت تقام البطولة فى شهر واحد كان المنتخب الوطنى الأجهز بدنيا عن بقية المنتخبات ولكن اختلف الأمر الان وبات الجميع بستعد بنفس الكيفية".
وانطلقت قناة تايم سبورت" اليوم السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.
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