شكرا لقرائتكم كلاكيت كل تمرينة.. لاسارتى بيعلم لاعبى الأهلى التصويب ع المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ركز الجهاز الفني للأهلي على التدريبات الخططية في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وحرص الجهاز الفني على إقامة أكثر من تقسيمة؛ لتنفيذ بعض الجمل الفنية، كما حرص الجهاز على تخصيص فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى.
فى الوقت نفسه قام مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالحديث مع اللاعبين وتصويب بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة وكان آخرها لقاء الإسماعيلى الذى كلف الفريق التعادل بهدف لمثله فى اللحظات الأخيرة بعدما كان متقدما بهدف المغربى وليد أزارو.
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