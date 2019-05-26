شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يشارك في مران الزمالك قبل مباراة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك قبل مباراة نهضة بركان غداً بنهائي كأس الكونفدرالية بستاد برج العرب.

و تعد مشاركة ساسي في تدريبات الفارس الابيض بعد غياب كبير دام لاكثر من شهر و نصف، بعدما أصيب في مباراة العودة بدور ربع النهائي بالكونفدرالية امام حسنية اغادير المغربي.

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ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخة او الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.