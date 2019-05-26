شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتمسك بإقامة مباراة سموحة قبل كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على تقديره الكامل للمجهودات الكبيرة من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم و عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإنجاح مسابقة الدورى العام فى هذا الموسم الاستثنائي ، والذى شهد العديد من التعديلات بجدول مواعيد إقامة المباريات طوال الأسابيع الماضية

ويُشدد مجلس إدارة الإتحاد على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة فى مسابقة الدورى العام لهذا الموسم أمام سموحة قبل إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية .

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و أشار مجلس إدارة الإتحاد أنه لا يجد مبررا لتأجيل هذا اللقاء خاصة وأن إقامة المباراة فى موعدها لا يتعارض مطلقاً مع فرص وأهداف الفرق المتنافسة بالمسابقة ، فنادى الاتحاد السكندرى يُطالب بإقامة اللقاء فى موعده و ليس تأجيل اللقاء للتعرف على موقف الفرق المتنافسة الأخرى ، بما لا يتعارض بأى شكل من الاشكال مع مبدأ تكافؤ الفرص للأندية المتنافسة بجدول المسابقة ، و يتماشى مع منطق العدالة و المساواة التى يسعى بكل تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم تحقيقه

و أوضحت إدارة الإتحاد بأنه ليس من المنطق أستمرار المسابقة لفريق الاتحاد لمدة تزيد عن الشهر والنصف و حتى انتهاء مسابقة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بمصر الشهر القادم من أجل إقامة مباراة واحدة فقط لا يتضرر طرفيها من إقامتها فى موعدها المعلن سلفاً و كذلك باقى فرق المسابقة .

و إذ يؤكد مجلس إدارة الإتحاد على تمسكه بحقه و طلبه العادل فى إقامة مباراته القادمة أمام نادى سموحه فى موعدها الذى تم إعلانه و قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية ، معرباً عن أسفه الشديد من الأخبار التى تم تداولها عن تأجيل مباريات الأسبوع الـ 34 و بالتالى تأجيل لقاء نادى الاتحاد السكندرى و نادى سموحة دون أى مبررات أو أسباب منطقيه ، وفقا لما تم الإشارة إليها