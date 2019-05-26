شكرا لقرائتكم مدرب أوغندا السابق: مصر فرصتها كبيرة فى التتويج بأمم افريقيا بوجود صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ميتشو المدير الفنى السابق لأوغندا إن منتخب مصر يملك من مجموعة من أكبر اللاعبين القادرين على إحداث الفارق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو .

قال ميتشو خلال تصريحات لـ قناة تايم سبورت :" منتخب مصر قوى ويمتلك كل الإمكانيات للتتويج باللقب خاصة فى وجود محمد صلاح الذى قدم موسما ناجحا مع ليفربول ".

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تابع المدرب السابق للمنتخب الأوغندى :" مصر لديها مدرب جديد وفكره مختلف ويلعب بطريقة هجومية عكس ما كان عليه المدرب السابق للفراعنة الأرجنتينى هيكتور كوبر".

أكد ميتشو أن عاملى الأرض والجمهور سيصب فى مصلحة منتخب مصر للتتويج باللقب.

وانطلقت قناة تايم سبورت" اليوم السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.