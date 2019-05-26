شكرا لقرائتكم عبد ربه: ضربة البداية الخطوة الأهم للفراعنة فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق على أهمية ضربة البداية بالنسبة للمنتخب الوطنى أمام زيمبابوى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فعالياتها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو .

قال عبد ربه خلال إستضافته على قناة "تايم سبورت :"اللاعبين المحليين يفتقدون ضغط الجمهور فى الملعب على الرغم من أن المنافسات الأفريقية ساعدتهم قليلا فى التعود على ذلك".

تابع نجم الإسماعيلى السابق :" البطل لا بد أن يكون لديه طموح وهدفه التتويج بالألقاب دون النظر إلى منافسيه ".