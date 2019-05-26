شكرا لقرائتكم أحمد موسى: شجعوا الزمالك وانزعوا المشاكل من قلوبكم احنا في رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الإعلامى احمد موسى من المصريين مساندة الزمالك فى مواجهته الصعبة أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

قال موسى فى تصريحات تلفزيونية :"شجعوا الزمالك بكل روح رياضية وادعوله ياخد البطولة، وانزعوا عن قلوبكم المشاكل احنا في رمضان.. وأدعم نادي الزمالك بكل قوة، لأنه يمثل مصر".

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى اليوم الأحد فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.