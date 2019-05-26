شكرا لقرائتكم إنفانتينو يهنئ النصر بالحصول على لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم السويسري جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة لإدارة فريق النصر بعد تتويج الفريق بلقب كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين منتصف الشهر الجاري.

ونشر حساب النصر على "تويتر" خبراً قال فيه أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى خطاب تهنئة إنفانتينو إلى جميع منسوبي نادي النصر، معبراً عن صعوبة المنافسة في المسابقة التي توج بها الأصفر في اليوم الأخير، والعمل الذي قدمته إدارته طوال الموسم.

وحقق النصر لقب كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الأخيرة برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

