شكرا لقرائتكم سلتيك يحقق الثلاثية المحلية بفوزه على هارتس في نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حول سلتيك بطل الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم تأخره بهدف أمام هارتس إلى فوز 2 - 1 في نهائي كأس أسكتلندا ليقتنص الثلاثية المحلية للموسم الثالث على التوالي في إنجاز غير مسبوق يوم الأحد.

وتوج سلتيك بالثلاثية المحلية للموسم، الدوري وكأس أسكتلندا وكأس رابطة الأندية، للعام الثالث على التوالي.

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وتوج سلتيك بلقب كأس رابطة الأندية في ديسمبر كانون الأول الماضي بفوزه على ابردين 1-صفر في النهائي ثم حقق لقبه الثامن على التوالي للدوري مطلع الشهر الحالي.

وقال نيل لينون مدرب سلتيك، الذي خلف بريندان رودجرز في فبراير، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لن يتحقق ذلك مرة أخرى . في لغة كرة القدم هذا مستحيل حدوثه. هذه الألقاب التسعة من تسع بطولات شيء مذهل حقا".

وازعج ريان إدواردز سيلتيك عندما منح هارتس التقدم في الدقيقة 52 لكن المهاجم الفرنسي أودسون إدوار أحرز ثنائية وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء ليمنح فريق المدرب لينون انتصارا تاريخيا.