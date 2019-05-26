الآن نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا نهائي كأس الملك .. الخفافيش تحرم البارسا من اللقب

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا، برشلونة وفالنسيا لقاء حاسم وهام للغاية لكل فريق خاصةً على النادي الكتالوني الذي يسعى لتحقيق الثنائية المحلية بعدما تُوج بالدوري المحلي بشكل رسمي، نرصد لكم نتيجة ماتش برشلونة اليوم امام فالنسيا.

ينطلق موعد ماتش برشلونة ضد فالنسيا على استاد بينتو فيامارين الذي يتسع إلى حوالي 60 ألف متفرج من المدرجات في العاشرة مساءاً بتوقيت الرياض، وحتى هذه اللحظة لن تكون المواجهة منقولة على أي قناة عربية، نتيجة مباراة برشلونة اليوم، ويطمح البارسا مع النجم الأسطورة ليونيل ميسى في حصد لقب كاس اسبانيا للمرة 31 في تاريخ النادي على حساب الخفافيش الفريق العنيد الذي لديه سبع ألقاب بالبطولة على مدار تاريخه.

سيعاني برشلونة من غيابات كثيرة في صفوفه بعدما أجرى المهاجم الاورجوياني لويس سواريز جراحه أنهت موسمه مع الفريق وأيضاً عثمان ديمبلي والحارس تير شتيجن، فيما عاد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينهو إلى التدريبات وتأكدت مشاركته باللقاء.

ملخص نتيجة برشلونة وفالنسيا

نتابع معكم مباراة برشلونة وفالنسيا في القمة الأوروبية الرائعة التي يأمل المشاهدين أن تكون على قدر التوقعات ومليئة بالتشويق على أرضية الملعب.

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وتأهل برشلونة إلى نهائي البطولة بعدما تغلب على ريال مدريد بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، فيما صعد فالنسيا بعد تخطي عقبة ريال بيتيس الفريق الذي سيقام على ملعبه مواجهة الليلة.

أعلن إرنستو فالفيردي عن تشكيلة اللاعبين الأساسية التي ستخوض المواجهة وهي: سيلسين البا – لينغليت – بيكيه – سيميدو – بوسكيتس – آرثر – راكيتيتش – روبيرتو – كوتينيو – ميسي.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة برشلونة وفالنسيا ونزل اللاعبين إلى المستطيل الأخضر لعمل الاحماءات الاخيرة قبل انطلاق اللقاء الكبير.

دقائق قليلة وتبدأ نهائي كأس ملك اسبانيا بين برشلونة وفالنسيا وبإمكان الجميع متابعة اللقاء بجودة عالية.

ويحرس عرين فريق برشلونة الحارس جاسبر سيليسين وذلك بعدما تعرض تير شتيجن للإصابة مؤخراً، حيث من المتوقع أن تكون تلك المواجهة هي الأخيرة للحارس الهولندي قبل مغادرته.