تشكيلة البارسا المتوقعة اليوم أمام فالنسيا

إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا استدعي لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي ستلعب اليوم أمام فالنسيا، جميع لاعبي الفريق، بما فيهم البرازيليين كوتنيو وارثر ميلو والبرتغالي نيلسون سيميدو، رغم عدم إتمام تعافيهم من الإصابات التي أصابتهم مؤخراً.

وتضم التشكيلة الأولية كلا من:

في حراسة المرمي: سيليسين

في خط الدفاع: جوردي ألبا، وسرجيو روبرتو ، وأومتيتي ، وفيرمايلين ، وبيكيه،ولينغليه، وموريو .

في خط الوسط: فيدال ، وأبيل رويز ، وإينياكي بينيا ، وكارليس بيريز ، وراكيتيتش ، وسيرجيو بوسكتس

في خط الهجوم: برينس بواتينغ ، وألينيا،و ليونيل ميسي، مالكوم .

وتشمل أيضاً المصابين :تير شتيغن ،وسيميدو ،فليبي كوتينيو ،وآرثر ميلو،ولويس سواريز ،و عثمان ديمبلي ،وورافينيا.

Advertisements

أما عن التشكيلة المتوقعة:

حارس المرمي : سيلسين.

في خط الدفاع: جوردي البا- بيكيه-لينجليه-سيرجي روبيرتو.

في خط الوسط:فيدال-بوسكيتس-راكيتيتش

في خط الهجوم:ميسي-مالكوم-الينيا