الزمالك يتدرب على ركلات الجزاء فى آخر استعداداته لمواجهة بركان المغربى

يرغب جروس في تأهيل اللاعبين لكل الاحتمالات، والتي قد تحتاج للجوء لركلات الحظ في حالة التعادل بين الفريقين، بإحراز الزمالك هدف دون مقابل، خلال مباراة الغد، لتصبح النتيجة 1/1، وسينتقل الفريقان لركلات الترجيح مباشرة دون وجود أشواط إضافية.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني للزمالك، ترتيب اللاعبين لتنفيذ ركلات الجزاء في حالة الذهاب لها، جاء ذلك خلال التدريب الاخير للفريق الذي سيتم في العاشرة مساءا، على ملعب برج العرب.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين دون أن يتم التسجيل في مرماه، من أجل الفوز ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف واحد في المباراة التي لعبت بينهما على الملعب البلدي ببركان.