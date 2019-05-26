شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى يجهز الرباعى الهجومى لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة على تجهيز الرباعى أحمد ياسر ريان و محمد ناجى جدو و أحمد حمدى و محمود الشبراوى لقيادة هجوم الفريق الساحلى لمباراة الإسماعيلى القادمة . ويلاقى فريق الجونة نظيرة الإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء الاثنين 27 مايو الجارى. يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

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