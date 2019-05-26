شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس ستقام بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، ستقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. Advertisements وقال المصدر إن اتحاد الكرة يرفض إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز قبل أمم أفريقيا، ويعطي أولوية لإنهاء مباريات الدوري أولًا، على أن يتم الانتهاء من كأس مصر بعد نهاية الدورى.

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