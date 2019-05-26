شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..مشجع وزوجته بمركز " تذكرتى " بالإسكندرية : نتمنى فوز مصر بالبطولة واحنا عائلة كروية جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مركز بيع " تذكرتى " فى نادى الجياد بالاسكندرية حضور مشجع وزوجته لتسلم الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية وتمنوا فوز المنتخب المصرى بكان 2019 التى ستقام فى مصر معربا عن سعادته عن عودة الجماهير للملاعب مؤكدين أن الكرة للجماهير .

وأضاف المشجع أنه قام بالحصول على تذاكر البطولة له ولزوجته وأولاده خاصة وأنهم أسرة تعشق كرة القدم وأنه سعيد بتكرار التجربة مرة ثانية حيث سبق له فى بطولة كأس العالم بروسيا وكانت ناجحة بالفعل وأتمنى أن تعمم التجربة على الدورى المصرى .

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.



مشجع وزوجته بمركز تذكرتى (1)



مشجع وزوجته بمركز تذكرتى (2)

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مشجع وزوجته بمركز تذكرتى (3)



مشجع وزوجته بمركز تذكرتى (4)



مشجع وزوجته بمركز تذكرتى (5)



مشجع وزوجته بمركز تذكرتى (6)