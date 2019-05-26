شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاته : تغيير توقيت انطلاق الأمم الأفريقية صعب المهمة على منتخبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى رسالة إلى لاعبى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو .

قال شحاتة خلال استضافته على قناة تايم سبورت :" التركيز وعدم التهاون أهم شئ ومجموعة المنتخب سهلة ولكن لا بد من عدم الاتكال على ذلك".

وأضاف المعلم أن تغيير توقيت انطلاق بطولة أمم أفريقيا عما كانت عليه فى السابق صعب المهمة على منتخب مصر خاصة أن معظم اللاعبين انتهت من خوض دورياتها وأمامها وقت كافى للإستعداد للبطولة.

تابع شحاتة :" عندما كانت تقام البطولة فى شهر واحد كان المنتخ