شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يستعيد جهود إسلام جمارك رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الرجاء في استعادة جهود نجمه إسلام جمارك في اطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب. ووقع إسلام جمارك للرجاء ثلاثة مواسم في وجود سعد أبو صندوق رئيس النادي بناء علي ترشيحات من هاني العقبي المدير الفني للفريق. ولعب إسلام جمارك للعديد من الاندية مثل الأولمبي وفاركو ويعد إضافة قوية للنادي المطروحي في الموسم القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يستعيد جهود إسلام جمارك رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.