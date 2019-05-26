سوبر كورة يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبى الأهلى حول أزمة الدوري والكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي فريقه لايضاح بعض الأمور، بعد أزمة جدول مباريات الدوري والكأس. لمزيد التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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