شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف وفر "تذكرتى" فرص عمل للعديد من الشباب فى أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح نظام "تذكرتى" والمتخصص في بيع واستخراج بطاقات المشجعين لبطولة أمم أفريقيا 2019، فى توفير العديد من فرص العمل للشباب سواء الخريجين أو الطلاب.

وتحدث أسر أمجد أحد الشباب العاملين بمركز "تذكرتى" فى نادي الشمس، عن فرصة العمل التى اتيحت له ولأغلب الشباب فى سنه، مؤكدًا إنه تقدم للوظيفة وخضع لعدة اختبارات ثم خاض برنامج تدريبى، قبل أن يتسلم العمل رسميًا، وأكد أسر صاحب الـ20 عام، إنه مازال يدرس بجامعة مصر الدولية، ورغم ذلك فأن العمل فى "تذكرتى" لم يعوقه عن الدراسة.

ومن المقرر أن يستمر العمل فى مركز تذكرتى بنادى الشمس حتى الساعة الواحدة صباحًا.

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وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عددا من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.