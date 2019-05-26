شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يصحح أخطاء مباراة الإسماعيلى فى تدريب الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز الجهاز الفني للأهلي على التدريبات الخططية في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وحرص الجهاز الفني على إقامة أكثر من تقسيمة؛ لتنفيذ بعض الجمل الفنية، كما حرص الجهاز على تخصيص فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى.
فى الوقت نفسه قام مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالحديث مع اللاعبين وتصويب بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة وكان اخرها لقاء الإسماعيلى الذى كلف الفريق التعادل بهدف لمثله فى اللحظات الأخيرة بعدما كان متقدما بهدف المغربى وليد أزارو .
وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى، تدريبات منفردة للحراس شارك فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.
ومن جانبه واصل مؤمن زكريا أداء برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له في الفترة الحالية.
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