شكرا لقرائتكم خبر عن متعب : الأمم الأفريقية فرصة لعودة الجماهير المصرية للملاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فعالياتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو فرصة كبيرة لعودة الجمهور المتعطش لأرض الملعب.
قال متعب فى تصريحات لـ لـ قناة "تايم" سبورت :" أن بداية مشوار المنتخب مع زيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر لا بد وأن تكون قوية حتى يعطى الفراعنة رسالة لجميع المنتخبات بأنه قادم للمنافسة على اللقب ومفيش هزار".
تابع نجم الأهلى السابق :" مجموعة منتخب مصر سهلة على الورق ولكن لابد أن نرى ذلك على أرض الواقع".
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