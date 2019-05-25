انت الان تتابع تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يُتوّج بكأس ألمانيا ويحقق الثنائية المحلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 11:53 مساءً - حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني "الثنائية المحلية" بتتويجه بطلاً لمسابقة الكأس للمرة الـ19 في تاريخه؛ إثر فوزه مساء السبت على منافسه لايبزيغ بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية للبطولة، التي احتضنها الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

ويدين العملاق البافاري بالفوز بالكأس المحلية إلى مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين الـ29 و86، في حين أضاف زميله الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثالث في الدقيقة الـ78.

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وكان بايرن ميونيخ قد توّج في 18 مايو الجاري بطلاً للدوري الألماني، للمرة السابعة توالياً، والـ29 في تاريخه، بعد صراع شرس مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، استمر حتى الجولة الأخيرة.

وبتتويج الليلة عزز "البافاري" رقمه القياسي في عدد ألقاب الكأس، علماً أنه خسر نهائي النسخة الماضية أمام اينتراخت فرانكفورت، الذي كان يدربه حينها الكرواتي نيكو كوفاتش، قبل أن يتولى تدريب بايرن ميونيخ، بداية من صيف العام الفائت.

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي المخضرم؛ الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري سوف يغادران قلعة "أليانز أرينا"، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات مع بطل ألمانيا.