صور جديدة لاستاد القاهرة بعد تغيير المدرجات

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تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
استاد القاهرة
نشرت صفحة هيئة استاد القاهرة، مساء اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، صورا لآخر مراحل التطوير لاستاد القاهرة الدولي، ومدرجات الملعب، التي ظهرت بشكل جديد، بعد إزالة المقاعد القديمة واستبدالها بمقاعد من عدة ألوان مختلفة، وتستضيف مصر البطولة بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام النهائيات للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأظهرت الصور تطورًا ملحوظًا في أرضية الملعب، وعمليات تغيير مقاعد المشجعين في بعض المدرجات باللون الأزرق.
ويحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي، مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب الوطني الذي يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية. وفازت مصر
ويحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي، مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب الوطني الذي يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية.
وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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