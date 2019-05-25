انت الان تتابع صور جديدة لاستاد القاهرة بعد تغيير المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

استاد القاهرة

نشرت صفحة هيئة استاد القاهرة، مساء اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، صورا لآخر مراحل التطوير لاستاد القاهرة الدولي، ومدرجات الملعب، التي ظهرت بشكل جديد، بعد إزالة المقاعد القديمة واستبدالها بمقاعد من عدة ألوان مختلفة، وتستضيف مصر البطولة بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام النهائيات للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأظهرت الصور تطورًا ملحوظًا في أرضية الملعب، وعمليات تغيير مقاعد المشجعين في بعض المدرجات باللون الأزرق.

ويحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي، مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب الوطني الذي يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية. وفازت مصر