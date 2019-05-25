انت الان تتابع ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

فان دايك و محمد صلاح

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة سيرخيو راموس قائد الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن راموس يفكر جديًا في الخروج من الفريق الملكي، خاصة بعد الخلاف القوي الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب السقوط أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوديع المسابقة القارية.

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صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن فان دايك مدافع ليفربول يعد هو الخيار الأول في ريال مدريد لخلافة راموس، بعد المستويات الرائعة التي قدمها بقميص الريدز خلال الموسم الأخير، والتي أهلته للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين. وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن قائمة اهتمامات ريال