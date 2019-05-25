انت الان تتابع عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

سيد عبد الحفيظ

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.

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وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك رفض خوض لقاء القمة بالدور الأول، والتي لا ستؤثر على اللقب بشكل حاسم، إلا بعد أن لعب الأهلي مؤجلاته، كيف نقبل أن نلعب مباراة القمة قبل أن يلعب الزمالك كل مؤجلاته؟". وأضاف: "لعبنا بشكل مضغوط، واتحاد الكرة حدد موعد لقاء الزمالك بالدوري وأيضا