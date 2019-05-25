الان تتابع هيئة الرياضة تعلن عن موعد إقامة عروض WWE في المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت الهيئة العامة للرياضة، السبت، عن أن نجوم WWE (اندرادي) و(فين بالور) في مواجهة مباشرة يوم الجمعة 7 يونيو (رابع أيام العيد) في سوبر شوداون جدة WWESSD.
وأضافت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه لمشاهدة المواجهة وحضور أقوى عروض نجوم WWE يمكن للراغبين شراء التذاكر عبر الرابط: http://sharek.sa
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