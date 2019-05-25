الامارات | الشارقة يحتفل بالدرع الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحتفل بالدرع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشارقة رسميا أمس السبت بطلا لدوري الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في عهد الاحتراف والسادسة في تاريخه بعد فوزه على مضيفه فريق الإمارات 2-1 خلال المباراة التي أقيمت على استاد نادي الإمارات في ختام مسابقة في الدوري.

وقام بتتويج فريق الشارقة الشيخ صقر بن سعود القاسمي، فقد سلم درع الدوري بحلته الجديدة الذهبية الى قائد فريق الشارقة شاهين عبد الرحمن البطولة فيما تسلم نجوم الشارقة الميداليات الذهبية وذلك بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة رئيس نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، عبد الله الجنيبي

وتزينت قمصان لاعبي الشارقة بكلمة شكرا" سلطان" تقديرا للدعم الكبير الذي وجده النادي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وأنهى الشارقة البطولة متصدرا ترتيب فرق المسابقة برصيد 59 نقطة، إذ فاز في 17 مباراة وتعادل 8 وخسر في مباراة واحدة فقط أمام الوصل في الجولة 24.

وبدت أجواء المباراة بمثابة احتفالية لجمهور الشارقة الذي تواجد بكثافة في ملعب المباراة لحضور هذه اللحظة التاريخية التي انتظرها منذ نحو 23 عاما منذ آخر مرة توج فيها بلقب بطولة الدوري في العام 96 ورسم جمهور الشارقة لوحة جميلة في ملعب المباراة الذي تزين بألوان الفريق الشرقاوي.

Advertisements

وبدأ العيد عيدين بالنسبة لمشجعي الشارقة فرحة بقدوم عيد الفطر المبارك وتتويج فريقه بطلا للدوري وفي الجانب الآخر بدأ جمهور نادي الإمارات حزينا لخسارة فريقه وتأكد هبوطه رسميا الى دوري الدرجة الأولى.

وكان الشارقة حسم اللقب منذ الجولة الماضية أثر فوزه على الوحدة 3-2

وانطلقت المسيرة الاحتفالية الضخمة لجمهور الشارقة بالدرع عقب انتهاء المباراة من ملعب نادي الإمارات الى استاد خالد بن محمد بالحزانة في الشارقة لمواصلة احتفالاتها وسط أجواء رائعة ومميزة.

وتضمنت احتفالية الشارقة الى جانب مسيرة تجوب شوارع المدينة، العاب نارية في النادي بحضور لاعبي الفريق.

وبالعودة لمجريات المباراة فقد سجل للشارقة البرازيلي ويلتون سواريز" 36" وعمر جمعة "67" ولفريق الإمارات المحترف شيخ دياباتي " 45" من ركلة جزاء بعدما استعان حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق بتقنية الحكم الفيديو.