الامارات | دبا الفجيرة يتعادل مع بني ياس ويودع الاضواء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعادل مع بني ياس ويودع الاضواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع دبا الفجيرة دوري الاضواء بعد تعادله مع ضيفه بني ياس بثلاثة اهداف لكل منهما، وذلك في المباراة التي اقيمت مساء امس ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدوري الخليج العربي، في استاد الفجيرة الدولي، وبعد ان احتل المركز الاخير برصيد (17) نقطة.

وسجل بني ياس الهدف الاول في الدقيقة (6) عن طريق اللاعب احمد ابو ناموس، واضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة (43).

وقلص دبا الفجيرة النتيجة عن طريق البرازيلي دياغو في الدقيقة (53)، قبل ان يعود نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة (79)، وعاد دبا الفجيرة وسجل هدف التقدم عن طريق احمد حبوش في الدقيقة (83)، الا ان بني ياس نجح من تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي روبسون في الدقيقة (90+3).