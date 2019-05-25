شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعادل مع بني ياس ويودع الاضواء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع دبا الفجيرة دوري الاضواء بعد تعادله مع ضيفه بني ياس بثلاثة اهداف لكل منهما، وذلك في المباراة التي اقيمت مساء امس ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدوري الخليج العربي، في استاد الفجيرة الدولي، وبعد ان احتل المركز الاخير برصيد (17) نقطة.
وسجل بني ياس الهدف الاول في الدقيقة (6) عن طريق اللاعب احمد ابو ناموس، واضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة (43).
وقلص دبا الفجيرة النتيجة عن طريق البرازيلي دياغو في الدقيقة (53)، قبل ان يعود نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة (79)، وعاد دبا الفجيرة وسجل هدف التقدم عن طريق احمد حبوش في الدقيقة (83)، الا ان بني ياس نجح من تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي روبسون في الدقيقة (90+3).
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | دبا الفجيرة يتعادل مع بني ياس ويودع الاضواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.