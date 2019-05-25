شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزي الرسمي أمام نهضة بركان غدًا في نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها غدا الأحد بملعب برج العرب، في إياب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، عن ارتداء الزمالك الزى الأبيض “تي شيرت أبيض” وكذلك الشورت الابيض، على أن يرتدى نهضة بركان القميص البرتقالى والشورت الأسود.

بينما يرتدي حارس الزمالك الزي البنفسجي كاملا، وحارس بركان الزي الاخضر، والحكم الزي الأزرق.