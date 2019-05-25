شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: لن نفرط في «الكونفيدرالية» وأثق في لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ثقته في لاعبيه قبل خوض مباراة الغد أمام فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، موضحًا أن البطولة بدأت من ديسمبر ولعب الفريق ١٥ مباراة وغدا المباراة الـ ١٦ وهدفنا من البداية هو الفوز بالبطولة بعد مشوار طويل.

وأضاف جروس، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يتمني أن يكلل مشوار الزمالك في البطولة بالنجاح، مشيرا إلى أن نتيجة مباراة الذهاب قد تمنحنا الأفضلية في العودة وفرصتنا كبيرة لتحقيق ذلك ولدينا ٣ حلول لتعويض غياب عمر السعيد، فهناك خالد بوطيب أو حميد أحداد أو الاثنان معا.

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كما أشار جروس إلى أن أمام الزمالك ٩٠ دقيقة ولا مجال للتعويض بعد ذلك، موضحًا أنه كان يتمنى عدم استقبال أهداف في الذهاب بالمغرب، ولكنه يثق في قدرات لاعبي الزمالك، حيث إن لديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة ذهابًا بهدف.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه يعمل مع اللاعبين منذ ١١ شهرًا على هدف واحد، هو الفوز بكل المباريات.

وعن اختيارات المدير الفني للمنتخب الأخيرة، شدد جروس على أنها حرية شخصية، موضحا أن لاعبي الزمالك لديهم هدف محدد في نهائي الكونفيدرالية وهو الفوز بها.

ويلتقي الزمالك مساء غدٍ أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية.