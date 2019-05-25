شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: قادرون على التتويج بلقب الكونفيدرالية غدًا والزمالك خاض مشوارًا صعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب حازم إمام، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تمنياته بالفوز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، غدًا الأحد، عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا بطولة صعبة ولم يحققوها من قبل، متمنيًا أن يكون مع زملائه أول جيل يحقق البطولة.

Advertisements

وأضاف حازم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الزمالك خاض مشوارا صعبا جدا، لكن اللاعبين قادرون على تحقيق الهدف، رغم أن الحمل ثقيل عليهم.

كما أشار إلى أن الخسارة بهدف ذهابًا ستجعل الجميع يركز أكثر ولن يكون هناك تكاسل، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين لم يخوضوا نهائيات أفريقية قبل ذلك، ولكننا نستطيع أن نكتب التاريخ، موضحًا أن الفريق يعلم مدى متاعب الجماهير للحصول على تذاكر حضور المباراة النهائية وتعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب.

وأوضح حازم أن ابتعاد اللاعب عن الملعب يؤثر عليه ولكنه من نوعية اللاعبين الذين لديهم اشتياق للكرة بعد غياب، مؤكدًا أن غياب حمدي النقاز مؤثر بشكل كبير ولكن عادة الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب أي لاعب عنها، وسواء كنت أنا سأعوض غيابه أو غيري فنحن جاهزون لذلك.