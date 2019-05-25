شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتينج لشبونة يتوج بلقب كأس البرتغال بفوزه على بورتو بضربات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج فريق سبورتنج لشبونة، بلقب كأس البرتغال لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه، بعد فوزه مساء اليوم /السبت/، على فريق بورتو بضربات الترجيح بنتيجة 5-4.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، حيث سجل للشبونة برونو فرنانديز في الدقيقة 44، وباس دوست في الدقيقة 101، وفيما أحرز هدفي بورتو فرانسيسكو سواريس في الدقيقة 41، وأندري بيريرا في الدقيقة 120، لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لصالح سبورتينج لشبونة.

ونجح لشبونة في تسجيل الضربات الخمس بنجاح، فيما سجل بورتو أربع ضربات، أهدر واحدة عن طريق لاعبه بيبي.